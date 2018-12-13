الحلم العالمي تحول إلى حقيقة في الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تحول الحلم إلى حقيقة وشهدت شوارع الدرعية بالرياض أمس انطلاقة سباقات الفورمولا إي، وسط احتفالية عالمية وفعاليات منوعة تابعها أكثر من 80 مليون شخص حول العالم، وحالة من البهجة شارك في صناعتها كوكبة من الأبطال والمشاهير يمثلون 11 دولة، ضمن الجولة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات.

ودشن 22 بطلا، بينهم الفريق السعودي المكون من الثنائي بندر العيسائي وأحمد بن خنين، السباقات التمهيدية أمس، في انتظار السباق الرئيسي الذي سيقام عند الثانية والنصف من ظهر غد. وشارك ممثلا السعودية بسيارة جاكور I-Pace ذات الدفع الرباعي، والتي تعمل بمحركات كهربائية تولد طاقة بقوة 400 حصان وبعزم 700 نيوتن متر، ومجهزة بجميع مواصفات الاتحاد الدولي للسيارات للأمن والسلامة، وبنظام تعليق ومكابح رياضية. وشهدت فعاليات أمس مزيجا مثاليا من التراث والتقنية والتسوق والتعليم والثقافة.

حفلات غنائية وسامري

شهدت الفعاليات المرافقة للفورمولا إي ألعاب الواقع الافتراضي التي انطلقت عصر أمس، والدراجات الالكترونية، في حين أقيمت الحفلات الغنائية مساء.

وشهدت التجربة التراثية ألعاب السامري وكتاتيب والعرس التقليدي والألعاب التراثية القديمة، في حين عرضت القرية الثقافية مقطوعات موسيقية وراوي قصص، وظهورا للنجوم محمد غعلمان وعبدالرحمن النغيمشي ونواف مدني وماجد العتروزي.

وعاش زوار الفورمولا إي ساعات من الإثارة في «نفق الزمن» بحديقة البجيري، حيث ذهبوا في رحلة بصرية في نفق تم تصميمه لاستعراض رحلة المملكة منذ بزوغ فجرها وحتى اليوم. وشهدت منطقة العائلات ألعاب الواقع الافتراضي والركن التفاعلي وألعاب المتاهة للأطفال، علاوة على عزف على العود والقانون. وكان عشاق الفن مع مطرب كل 45 دقيقة في بيت مبارك.

صقر يلاحق السيارات

تحدث السائق فيليبي ماسا المشارك بفعاليات «فورمولا- اي» عن سعادته الكبيرة بالمنافسة والاختبار الحقيقي لقدرات الإنسان وتكنولوجيا السيارات، مقابل الطيور الجارحة وسط تلال وكثبان الرمال، وأوضح عبر مقطع فيديو مصور أنه تم تدريب صقر الشاهين الجارح الذي يعتبر أسرع كائن حي على وجه الأرض، وتتجاوز سرعته 350 كلم/ ساعة، على مطاردة ريشة معلقة خلف السيارة.

وشهدت الدرعية سباقا تنافسيا بين سائق «فورمولا إي» بسيارة الجيل الثاني من «الفورمولا إي Gen 2»، وصقر من نوع الشاهين، حيث اندفع الطائر مطاردا السيارة لالتقاط الريشة، إلا أن مناورة السائق بالسيارة جعلته يفشل في التقاطها.