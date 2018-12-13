شكرا لقرائتكم البدلاء يقودون تشيلسى فى مواجهة مول فيدى المجرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإيطالى ماوريسيو سارى مدرب تشيلسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه مول فيدى المجرى، والتى ستنطلق فى الثامنة إلا خمس دقائق من مساء اليوم الخميس على ملعب "سوستوى" فى الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية عشر، لدور المجموعات للدورى الأوروبى.

وأشرك سارى تشكيل أغبله من اللاعبين البدلاء، نظرا لعدم أهمية المباراة بعد ضمان الصعود.

ويحتل البلوز صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، وضمن التأهل كمتصدر للمجموعة، بينما مول فيدى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويسعى للفوز من أجل التأهل لدور الـ32.

وجاء تشكيل البلوز كاملا كالتالى :

حراسة المرمى: كاباييرو

خط الدفاع: زاباكوستا - أمبادو - كريستينسين - إيمرسون

خط الوسط: فابريجاس - باركلى - لوفتوس-تشيك - ويليان

خط الهجوم: هودسون-أودوى - موراتا