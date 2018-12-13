شكرا لقرائتكم قطبا إسبانيا يتابعان نجم باير ليفركوزن الواعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن قطبا إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة يتابعان بإهتمام الألمانى الشاب كاى هافيرتز لاعب باير ليفركوزن.
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن اللاعب صاحب الـ19 عاماً، والذى يلعب فى مركز الجناح يعد واحداً من نجوم كرة القدم الألمانية الصاعدة فى الوقت الحالى، وأن ناديى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى أيضًا يتابعونه بجانب البارسا والريال.
وأشارت الصحيفه الألمانيه أيضًا أن الصفقه قد تتم بمبلغ 50 مليون يورو، فى حالة انتقاله إلى أى من هذه الفرق المهتمة بالتعاقد معه.
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