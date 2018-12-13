شكرا لقرائتكم الإصابات تضرب مانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتكى البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لمانشستر يونايتد من كثرة إصابات لاعبيه، وذلك قبل المواجهة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل فى قمة مباريات الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى.

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن مورينيو يعانى من تواجد 9 إصابات فى صفوف الفريق، كان آخرهم الألرجنتينى ماركوس روخو فى لقاء فالنسيا الإسبانى أمس الأربعاء فى دور المجموعات بدورى الأبطال.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من اليكسيس سانشيز وفيكتور لينديلوف، تأكد عدم مشاركتهما فى مواجهة الريدز، بالإضافة إلى عدد آخر من اللاعبين يأتى على رأسهم، أنتونى مارسيال، كريس سمولينج، ولوك شو يعانون من إصابات ولم يتواجدوا مع الفريق أمس أمام فالنسيا، ومشاركتهم أمام ليفربول محل شك.



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