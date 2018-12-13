شكرا لقرائتكم بعثة القطن التشادى تتوجه إلى فندق الإقامة بعد الوصول للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه فريق القطن التشادى من مطار القاهرة الدولى إلى أحد فنادق مدينة نصر، بعد الوصول مساء اليوم، استعداداً للمواجهة المرتقبة بين الفريقين والمحدد لها السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

وأجرى وفدا من العلاقات بنادى الزمالك، مباحثات، مع مسئولى القطن التشادى عقب استقبالهم فى مطار القاهرة من أجل توجه الفريق التشادى لدخول معسكر مغلق فى الإسكندرية استعدادا لإقامة المباراة فى برج العرب وهو ما رفض الفريق التشادى مجددا.

يذكر أن هناك أزمة فى الملعب الخاص باستضافة حيث رفض الفريق التشادى نقل المباراة إلى برج العرب بعد إخطارهم فى البداية أن اللقاء سيقام فى القاهرة بملعب بتروسبورت ويحاول مسئولى الزمالك حل تلك الأزمة فى الساعات الجارية وهو ما رفضه القطن مجددا.