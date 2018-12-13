شكرا لقرائتكم محمد يوسف يعقد جلسة مع لاعبي الأهلى قبل مواجهة جيما الإثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمد يوسف، المدير الفني للأهلي جلسة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي خاضه الفريق، اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وطلب يوسف من اللاعبين التركيز بشدة في مباراة جيما ابا جيفار الإثيوبي بافتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد دخل معسكرًا مغلقًا، أمس الأربعاء، بمدينة برج العرب، بعد أن خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل السفر إلى الإسكندرية.

فيما حرص طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق على تخصيص فقرات متنوعة للثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي، على هامش مران الفريق على ملعب برج العرب، استعدادًا لمواجهة فريق جيما.

وقام سليمان بتدريب الحراس على التعامل مع المواقف المختلفة خاصة الكرات العرضية والتصويب عن قرب على الحراس.