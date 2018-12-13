شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف عن حلين لأزمة ملعب مواجهة بطل تشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن وجود حلين فى الوقت الحالى بالقلعة البيضاء بشأن مباراة القطن التشادى، الأول إن المباراة ستقام فى بتروسبورت وستكون بدعوات يتم توزيعها من خلال مجلس الإدارة وليس تذاكر فى اللقاء الذى سيقام يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

كما أوضح نفس المصدر إن تذاكر المباراة بشأن إقامتها فى برج العرب تم ختمها وسيتم طرحها غداً الجمعة فى حالة النجاح فى الحصول على موافقة بنقل المواجهة.

كان "الخليج 365" قد كشف رفض القطن التشادى التوجه إلى الإسكندرية وأخطروا مسئولى العلاقات العامة بنادى الزمالك عن رفضهم بنقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب ودخلوا معسكرا مغلقا حاليا فى مدينة نصر.