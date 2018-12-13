شكرا لقرائتكم الوحدة يعلن رحيل مدربه البرازيلي كاريلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة، يوم الخميس، رحيل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي بعد خسارة الفريق أمام الاتفاق بهدفين لهدف في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الوحدة في حسابه الرسمي على "تويتر" : تعلن إدارة نادي الوحدة برئاسة الكابتن حاتم خيمي رسمياً أن مباراة الاتفاق يوم الخميس هي آخر لقاء للمدرب فابيو كاريلي، وسيعلن لاحقاً عن المدرب البديل الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان نادي كورينثيانز البرازيلي أعلن قبل أيام عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عودة فابيو كاريلي لقيادة الفريق فنيا، وكتب النادي: أهلا بعودتك كاريلي!.. المدرب عاد للإشراف على الفريق العظيم لموسم 2019.

وتعاقد كاريلي (45 عاما) مع الوحدة في الصيف الماضي، وقاد الوحدة في 13 مباراة بالدوري، حقق معه الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، ويتواجد الوحدة خامسا (21 نقطة).