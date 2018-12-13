شكرا لقرائتكم الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي يرحل عن منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مارتن غلين الرحيل عن منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بنهاية موسم 2018 -2019 بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من العمل.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي يوم الخميس أن غلين سيرحل عن منصبه، بعدما حقق الكثير من الأهداف المرسومة. وأشاد بعمل غلين في توفير الأجواء اللازمة للنجاح في سانت جورج بارك، وللفرق الإنجليزية، مما أدى إلى تحقيق نجاح غير مسبوق خلال فترة ولايته.

وعُين غلين، وهو مدير سابق في ليستر سيتي، في الاتحادالانجليزي في مارس آذار 2015 وأشرف على تطور مستوى منتخب إنجلترا الأول من مسيرة مخيبة في بطولة أوروبا 2016 إلى التأهل لقبل نهائي كأس العالم في روسيا هذا العام.

وقال غريغ كلارك، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي في بيان: بالنيابة عن مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي، أود توجيه الشكر إلى مارتن على بناء وقيادة فريق إدارة نجح في تطوير منظمتنا.