شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المصري البورسعيدى ثالث الراحلين عن طنطا فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر مجلس ادارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبي فسخ عقد محمد منتصر لاعب الفريق الاول وذلك بعد ستة أشهر من التعاقد مع اللاعب القادم لصفوف طنطا من المصري البورسعيدي.
وجاء قرار مجلس ادارة طنطا بفسخ التعاقد مع منتصر بعدما رفض ايمن المزين استمرار اللاعب في صفوف الفريق بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية بالإضافة لرغبة الجهاز الفني لطنطا في التعاقد مع لاعبين جدد في نفس مركز اللاعب.
يذكر ان طنطا استغني من قبل عن الثنائي دينيس تيتيه ويحيي تراوري ليصبح محمد منتصر ثالث اللاعبين المستغني عنهم عن صفوف الفريق قبل انتقالات يناير.
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