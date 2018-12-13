شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستكشف القطن الكاميرونى بطريقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولو الإسماعيلى السفارة المصرية بالكاميرون، من أجل المطالبة بالحصول على بعض التسجيلات لمباريات فريق القطن. ويستضيف الدراويش بطل الكاميرون مساء الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية ، لحساب جولة الذهاب بدور الــ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا. كما قرر الجهاز الفنى الإستعانة بمهاجم الفريق الكاميرونى كريستوفر ميندوجا لجمع بعض المعلومات الإضافية عن المنافس. يأتى ذلك من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف لبطل الكاميرون وكيفية استغلالها لتحقيق انتصارا يسهل من مهمة الفريق قبل خوض لقاء الإياب.

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