شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز الجنوب إفريقي يتدرب على ملاعب الأهلي قبل مواجهة بنغازي الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اكد حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي، طلب إجراء تدريبه على ملعب الأهلي بمدينة نصر، غدًا الجمعة، وبعد غدٍ السبت، مؤكدًا أن إدارة النادي رحّبت تمامًا باستضافة الفريق الجنوب إفريقي.

ويخوض صن داونز مرانه يومي الجمعة والسبت على ملعب الأهلي، استعدادًا لمواجهته أمام فريق أهلي بنغازي الليبي، الأحد المقبل، على ملعب بتروسبورت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مسعود، إن إدارة النادي الأهلي وافقت على طلب صن داونز على الفور. مؤكدًا أن الأهلي يحرص دائمًا على التعاون مع الأندية الإفريقية، وذلك في إطار دوره الريادي في كرة القدم داخل القارة السمراء.