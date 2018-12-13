شكرا لقرائتكم خبر عن القطن يخطر الزمالك مجدداً برفض نقل المواجهة لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

توجه فريق القطن التشادى من مطار القاهرة الدولى إلى أحد فنادق مدينة نصر، بعد الوصول مساء اليوم، الخميس، استعداداً للمواجهة المرتقبة بين الفريقين والمحدد لها بعد غد السبت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

وأجرى وفدا من العلاقات بنادى الزمالك، مباحثات، مع مسئولى القطن التشادى عقب استقبالهم فى مطار القاهرة من أجل توجه الفريق التشادى لدخول معسكر مغلق فى الإسكندرية استعدادا لإقامة المباراة فى برج العرب وهو ما رفض الفريق التشادى مجددا.

يذكر أن هناك أزمة فى الملعب الخاص باستضافة حيث رفض الفريق التشادى نقل المباراة إلى برج العرب بعد إخطارهم فى البداية أن اللقاء سيقام فى القاهرة بملعب بتروسبورت ويحاول مسئولى الزمالك حل تلك الأزمة فى الساعات الجارية وهو ما رفضه القطن مجددا.