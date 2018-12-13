شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يركز علي العرضيات ويتدرب علي ضربات الجزاء قبل مواجهة جيما الاثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد يوسف، المدير الفني للأهلي على تخصيص فقرة للتدريب على الكرات العرضية، خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة نظيره، فريق جيما ابا جيفار الإثيوبي، في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض اللاعبون مرانًا قويًا على ملعب برج العرب الذي يستضيف المباراة، حيث بدأ المران بفقرة بدنية أعقبها التدرب على تنفيذ عدد من الجُمَل الفنية إلى جانب فقرة للكرات العرضية.

واختتم الفريق مرانه على ملعب برج العرب استعدادًا للمباراة التي تقام في السادسة مساء غدٍ، الجمعة، بافتتاح مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما خصص يوسف فقرة كاملة للاعبين للتدرب على ركلات الجزاء خلال مران الفريق،، وإلى جانب ركلات الجزاء، خصص يوسف فقرة لتنفيذ الضربات الثابتة في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة.

في الوقت الذي انهى طاقم تحكيم المباراة مرانه على ملعب الجيش برج العرب وأدى طاقم التحكيم المكوّن من التونسي صادق السالمي، ويعاونه الليبى عطيه أمصاد، والتونسي أيمن إسماعيل، مرانه على الملعب قبل انطلاق مران الأهلي الأخير استعدادًا للمباراة.



