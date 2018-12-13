شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منافس الزمالك يلتقط صور تذكارية ومحاولات لإقناع مسئوليه بالنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فريق القطن التشادى، على التقاط صور تذكارية داخل صالة الوصول بمطار القاهرة الدولى، بأعلام تشاد، وذلك على هامش وصولهم استعدادا لمواجهة الزمالك، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية مساء بعد غد السبت.



منافس الزمالك يلتقط صور تذكارية فى مطار القاهرة بـ"أعلام تشاد"

واستقبل فريق القطن التشادى، وفد من العلاقات العامة بنادى الزمالك، حيث حرص مسئولى النادى الأبيض على تواجد جانب من مسئولى العلاقات العامة بالنادى لمساعدة الفريق التشادى فى أية أمور تتعلق بالإجراءات الخاصة بهم بجانب إجراء محاولات لإقناع مسئوليه بنقل المباراة من القاهرة إلى برج العرب بعد رفض الفريق التشادى.



منافس الزمالك يلتقط صور تذكارية فى مطار القاهرة بـ"أعلام تشاد"