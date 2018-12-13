شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوي وتراوري ووحيد يقودون المقاصة أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش ، التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الخميس ، باستاد جهاز الرياضي العسكري ، ضمن مواجهات الجولة ال 17 للدوري . وجاء تشكيل المقاصة كالتالى : حراسة المرمي : أحمد عادل عبد المنعم الدفاع : عماد صبحي - طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان الهجوم : جون أنطوى ويتواجد على دكة البدلاء محمود حمدي في حراسة المرمي – عاصم سعيد – هاني سعيد – مصطفى شبيطة– صلاح عاشور – عمر بسام – محمد دسوقي ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 26 نقطه في المركز الثالث بجدول الدوري .

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