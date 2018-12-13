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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق القطن التشادى إلى مطار القاهرة الدولى، استعداداً لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستقام بعد غد السبت بين الفريقين، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



القطن يصل القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك واستقبال بـ"الزهور"

واستقبل فريق القطن التشادى، وفد من العلاقات العامة بنادى الزمالك، حيث حرص مسئولى النادى الأبيض على تواجد جانب من مسئولى العلاقات العامة بالنادى لمساعدة الفريق التشادى فى أية أمور تتعلق بالإجراءات الخاصة بهم.



القطن يصل القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك واستقبال بـ"الزهور"

يذكر أن هناك أزمة فى الملعب الخاص باستضافة حيث رفض الفريق التشادى نقل المباراة إلى برج العرب بعد إخطارهم فى البداية أن اللقاء سيقام فى القاهرة بملعب بتروسبورت ويحاول مسئولى الزمالك حل تلك الأزمة فى الساعات الجارية فيما حرص عددا من جمهور الفريق التشادى على استقباله فى مطار القاهرة بالزهور.