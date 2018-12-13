وزارة الرياضة: ملف استضافة أمم أفريقيا يلقى دعم الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الفرماوي:

قالت وزارة الشباب والرياضة إن الوزير أشرف صبحي التقى اليوم الخميس، أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك لمناقشة ملف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم البطولة التي تقام في الصيف المقبل من الكاميرون، وفتح باب الترشح لاستضافتها.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم خلال اللقاء التواصل مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الموجود مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشرم الشيخ، وتم الاتفاق على ترشح مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأتم البيان "الملف يلقى الدعم من وزير الشباب والرياضة".

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن تقدمه بملف لاستضافة البطولة، علما بأنه سيتم البث في الملفات المتقدمة خلال حفل الكاف لاختيار أفضل لاعب إفريقي في يناير المقبل.