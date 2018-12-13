المنافس الأبرز لـ"البافانا بافانا".. صحف إفريقيا تبرز طلب مصر لاستضافة كان 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام ومنة عمر:

تفاعلت الصحف الجنوب إفريقية والمغربية بعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لاستضافة كأس الأمم المقررة شهر يونيو المقبل.

وجاء نص الخطاب أن مصر على استعداد لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية بكافة شروط الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وسحب الاتحاد الإفريقي "الكاف" تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب التأخر في تنفيذ التجهيزات اللازمة، قبل أن تؤكد المغرب أنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة.

ويستعرض الخليج 365 فيما يلي ردود أفعال الصحف الأفريقية عقب قرار هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري:

(صحف جنوب إفريقيا)

صحيفة voaafrique

أكدت الصحيفة على طلب مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، بعد قرار المغرب بعدم الترشح لتنظيم هذه النسخة، مستندة على تصريحات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي أدلى بها الأربعاء الماضي.

وكان صبحي قال في تصريحات لأون سبورت :"مصر قادرة على تنظيم المسابقة ونحن فخورون بذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر سبق لها تنظيم كأس الأمم الإفريقية أربع مرات، كان آخرها في عام 2006.

صحيفة dzfoot

تناولت الصحيفة قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقيدم طلب للكاف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكتبت الصحيفة أن مسئولي الجبلاية أكدوا على أن مصر قادرة على تنظيم المنافسة، لدينا بنيات على أعلى مستوى وقد نظمت بالفعل مسابقات سابقة.

صحيفة africtelegraph

عنونت الصحيفة قائلة: الاتحاد الأفريقي مازال يبحث عن مستضيف بطولة كان 2019

وأوضحت africtelegraph أن المغرب رفض استضافة البطولة بحسب تصريحات وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي الذي أعلن عبر قناة الرياضية المغربية أن بلده لن تنظم البطولة.

ولفتت إلى أن هناك شائعات حول تقديم الكونغو برازافيل طلبًا لاستضافة البطولة حيث لم يسبق لها قط التنظيم، نفس الأمر بالنسبة لجنوب أفريقيا.

صحيفة jeuneafrique

أوضحت الصحيفة في تقريرها ان الكونغو برازفيل تقدمت بالفعل بطلب لتنظيم أمم أفريقيا 2019، مرفقة الخطاب المرسل إلى الاتحاد الأفريقي في الأول من ديسمبر والتي أبدت خلالها رغبتها في تنظيم البطولة.

ونقلت الصيحفة تصريح لجين مايولاس رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الذي أكد مؤخرًا أن بلاده لن تسطع تنظيم البطولة هذه النسخة ربما تتم هذه الخطوة فيما بعد.

ميل جارديان الإفريقية

سلطت الصحيفة الضوء على اعتذار المغرب عن استضافة بطولة أمم إفريقيا والتي من المقرر أن تبدأ في 15 يونيو المقبل من العام المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أعلن عن رغبة بلاده في تنظيم البطولة الإفريقية المقبلة.

وقال صبحي :"مصر قادرة على تنظيم المسابقة ونحن فخورون بذلك".

وتابع :"لدينا بنية تحتية من على أعلى مستوى، والشعب المصري مستعد دائمًا لمثل هذه الأشياء".

كيك أوف الإفريقية

قالت الصحيفة إن المغرب رفضت تنظيم بطولة أمم إفريقيا والتي من المقرر أن تقام العام المقبل لتصبح جنوب إفريقيا الأقرب لاستضافة الحدث بدلاً من الكاميرون.

وأشارت الصحيفة إلى أن جنوب إفريقيا تواجه منافسة شرسة مع مصر بعدما أعلن الأخير عبر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن رغبة بلاده في تنظيم الحدث الرياضي.

جنوب إفريقيا

أكدت الصحيفة أن وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي لن تنظم بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بعد تجريد الكاميرون من استضافة الحدث وسط اهتمامات من جانب مصر للتنظيم.

وتعتبر المغرب المنافس الأول لجنوب إفريقيا بشأن استضافة المسابقة والتي ستقام في 15 يونيو المقبل بحسب ما أشارت إليه الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الكونغو برازافيل ظهرت مرشحًا مفاجئًا لاستضافة البطولة رسميًا.

ewn

مصر تتخذ خطوة رسمية

أوضحت الصحيفة أن وزير الرياضة المصري أشرف صبحي أعلن عن رغبته في استضافة بطولة أمم إفريقيا بدلاً من الكاميرون بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر اتخذت خطوة رسمية لاستضافة الحدث الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخها بعد تصريحات من وزير الرياضة المغربي.

(الصحف المغربية)

البطولة المغربية

مصر تُراسل "الكاف" لاستضافة كان 2019

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) من أجل تنظيم نهائيات كأس أفريقيا 2019.

ولفتت إلى تناقل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، خبر اجتماع رئيس الاتحاد المصري، هاني أبو ريدة، مع رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، حيث تم إخطاره برغبة مصر في تنظيم البطولة.

جريدة الهداف

تناولت الصحيفة الخبر على أنه نبأ عاجل وعنونت: "هذا البلد يُفاجئ الجميع ويقترب من تنظيم "كان 2019".

واستندت الصحيفة على التصريحات التي أدلى بها مجدي عبد الغني أحد أعضاء الإتحاد المصري لكرة القدم، الذي أشار إلى إرسال الإتحاد فعليا لخطاب إلى "الكاف".

صحيفة cnews

تناولت الصحيفة في تقريرها تصريحات لأحمد لأحمد رئيس الاتحاد الأفريقي الذي أكد أن جنوب أفريقيا قد أرسلت خطاب نوايا وهناك دولتان أو ثلاث دول لديها طلب المواصفات.

صحيفة lesinfos

أشارت الصحيفة إلى أنه بعد تراجع المغرب عن استضافة بطولة كان 2019 فغن المنافسة تشتعل بين مصر وجنوب أفريقيا.

ولفتت الصيحفة إلى أن جنوب أفريقيا ترشحت رسميًا لاستضافة البطولة، ولحقت بها مصر خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الرياضة المصري أشرف صبحي والتي اكد خلالها على قدرة مصر على الاستضافة.