مصدر بالداخلية: على أتم الاستعداد لتأمين أمم إفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين أي احتفالية أو بطولة تقام على الأراضي المصرية.

وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - في تصريحاته لـ"يلا كورة"، أن قوات الأمن بوزارة الداخلية على أتم استعداد وعلى درجة عالية من الجاهزية لتأمين إقامة مباريات بطولة أمم افريقيا 2019 المقرر لها يونيو المقبل بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية - حال موافقة الكاف على طلب مصر باستضافة البطولة.

وطلب اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، من الاتحاد الإفريقي "كاف" استفاضة بطولة الأمم الإفريقية المقرر تنظيمها في شهر يونيو المقبل، بعدما سحب الكاف تنظيمها من الكاميرون نظرا لتأخرها في تنفيذ التجهيزات اللازمة لاستضافة البطولة.

وأعلن وزير الرياضة المغربي إن بلده لن تتقدم بطلب من أجل استضافة البطولة بعد تقرير أشارت إلى أنها الأقرب لتنظيمها.

وتابع المصدر؛ أن الأوضاع الأمنية في مصر على درجة عالية من الاستقرار، وهو ما يعزز فرصة البلاد لاستضافة بطولة أمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم في حال الموافقة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتأمين "الحدث الرياضي المهم"؛ لخروج البطولة بالشكل إيجابي والمظهر الحضاري الذي يليق باسم مصر.