أزمة بسبب ملعب مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن الساعات الماضية شهدت أزمة بخصوص ملعب مباراتهم أمام نظيرهم القطن التشادي.

ويستضيف الزمالك نظيره القطن يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 من البطولة الكونفيدرالية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الاتحاد الأفريقي يتمسك مسؤولوه بإقامة المباراة في ملعب بتروسبورت ـ كما كان مُحدد مُسبقًا ـ في الوقت الذي يرغب مجلس الزمالك في إقامة المباراة بملعب برج العرب.

وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن مسؤولو الزمالك يجرون محاولات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإقامة المباراة في برج العرب بعد طبع تذاكر جديدة للمباراة.