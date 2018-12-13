شاهد.. استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا بين رفض جماهيري وحلم بتكرار ذكريات 2006

كتب - عادل أبو الفضل:

تقدمت مصر بشكل رسمي بطلب إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزيتها.

وعلى الرغم من تداول الخبر منذ قليل، وعدم موافقة الكاف عليه بعد حيث سيستمر في تلقي طلبات الاستضافة حتى مساء غد الجمعة، إلا أن الأمر لقى تفاعلا كبيرا من جماهير الكرة المصرية.

وتصدر هاشتاج "أمم افريقيا" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد قيام عدد كبير من رواد الموقع بالتغريد وإبداء

آرائهم حول إستضافة مصر للبطولة الأفريقية.

وهاجم عدد كبير من رواد الموقع الفكرة، مؤكدين أن مصر لن تتمكن من استضافة البطولة، وفي حالة استضافتها سيؤدي ذلك لإلغاء الدوري من أجل إعداد الملاعب، متسائلين كذلك عن مدى استعداد الجماهير المصرية لتقبل فكرة خسارة البطولة على أرضها.

وتعجب البعض بسبب عدم حضور جماهير مباريات الدوري منذ 7 سنوات، والبطولة الأفريقية ستقام

بحضور جماهيري، موجهين سخرية لاذعة للموقف.

وأبدى آخرون تخوفهم من فشل البطولة تنظيمياً أمام العالم، مما قد يضر بشكل الرياضة المصرية.

بينما ظهر عدد من الجماهير السعيد بفكرة تنظيم البطولة، مؤكدين إنها ستكون فرصة لتكرار ذكريات تنظيم مصر لبطولة 2006، والتي فاز المنتخب المصري بلقبها على حساب كوت ديفوار.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة ينتظر تلقي التعهد الحكومي من وزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي، بجاهزية البلاد لاستضافة أمم أفريقيا، حتى يرسل اتحاد الكرة التعهد الحكومي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف" حال تلقيه من وزارة الشباب والرياضة.