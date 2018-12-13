بث مباشر.. مباراة مول فيدي وتشيلسي في الدوري الأوروبي

لاعبي تشيلسي -ارشيفية
تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة مول فيدي المجري وتشيلسي الإنجليزي، والتي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الخميس، علىملعب استاد سوستوي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري
وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لفريق تشيلسي الذي تأهل بالفعل إلى الدور التالي من البطولة بعد تصدره المجموعة الثانية عشرة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.
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