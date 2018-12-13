بث مباشر.. مباراة مول فيدي وتشيلسي في الدوري الأوروبي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة مول فيدي المجري وتشيلسي الإنجليزي، والتي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على

ملعب استاد سوستوي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوريالأوروبي.

وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لفريق تشيلسي الذي تأهل بالفعل إلى الدور التالي من البطولة بعد تصدره المجموعة الثانية عشرة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.