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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُرسل للكاف غدا "التعهد الحكومى" لإستضافة أمم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، أن الجبلاية سترسل غدا التعهد الحكومى الخاص بإستعداد مصر لإستضافة أمم افريقيا 2019، من جانب وزارة الشباب والرياضة.
قال مجاهد فى تصريحات صحفية، إن اتحاد الكرة أرسل اليوم رغبة مكتوبة فى استضافة البطولة، على أن يتم استكمال الطلب بالتعهد الحكومى وهو شرط أساسى للتنظيم.
تابع عضو الجبلاية أن اتحاد الكرة رشح 8 ملاعب لإستضافة المباريات، مؤكدا أن مصر جاهزة لأى لجان تفتيش للتأكد من قدرتنا على التنظيم واستضافة البطولة.
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