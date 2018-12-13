8 ملاعب تستضيف امم افريقيا 2019 بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد الكرة 8 ملاعب لاقامة مباريات بطولة امم افريقيا 2019 المقرر لها يونيو المقبل، حال موافقة الكاف على طلب استضافة البطولة. وتقدمت مصر بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لتنظيم البطولة بعد سحب الكان من الكاميرون. والملاعب الثمانية هي: القاهرة السلام الدفاع الحوي الكلية الحربية برج العرب اسكندرية اسماعيلية الجيش بالسويس كما تقرر ان تكون البطولة مقامة علي 4 مدن هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب لاستضافة التدريبات للمنتخبات المشاركة.

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