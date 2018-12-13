ربيع ياسين: استضافة أمم إفريقيا يحقق لمصر اهداف كثيرة وبطولة ٨٦ خير دليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ربيع ياسين نجم الاهلى والمنتخب السابق والمدير الفنى الحالى لمنتخب الشباب أن مصر قادرة على تنظيم واستضافة أمم إفريقيا 2019 . واستشهد ياسين بامم أفريقيا 1986حيث كانت مصر تمر بظروف صعبة ووقتها أعلن على لطفى رئيس الوزراء أن مصر ستنظم البطولة وبالفعل نجح التنظيم وقتها ومقارنة بالوقت الحالي فمصر تمتلك ملاعب افضل وسياحة افضل . وأضاف ياسين أن تنظيم مصر لتلك البطولة سيحقق عدة اهداف منها تنشيط السياحة و رسالة أن مصر بلد الامان والأمن وأضاف نجم مونديال 90 أن العقبة الوحيدة التى كانت تؤرق مصر خلال السنوات الماضية هى حضور الجماهير لكن فى الوقت الحالى نجد حضور جماهير بشكل تدريجي فى المباريات فى ظل وعى الجمهور فى المحافل الدولية. كان اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، قد أعلن ارسال خطابا رسميا إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يطلب فيه تنظيم واستضافة بطولة أمم افريقيا 2019.

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