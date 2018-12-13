غزل المحلة يتعادل مع الحمام بدون اهداف في اخر مؤجلات القسم الثاني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي علي مباراة غزل المحلة والحمام المطروحي والتي أقيمت بإستاد الحمام في المباراة المؤجلة من الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بسبب تساقط الأمطار. وهيمن فريق غزل المحلة علي كافة مجريات الأمور في المباراة وأضاع الثلاثي احمد فهمي وعبده يحيي ومحمد سامي ثلاثة أهداف مؤكدة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف. بهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 19 في المركز السادس فيما ارتفع رصيد الحمام للنقطة 14 في المركز العاشر.

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