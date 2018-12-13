شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الملعب تؤجل طرح تذاكر مباراة الزمالك والقطن ووساطة من أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك، على تأجيل طرح تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام القطن التشادى المقرر لها بعد غد السبت، بسبب أزمة الملعب الذى يستضيفها ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

جاءت أزمة الملعب بعدما حدد الزمالك ملعب بتروسبورت لاستضافة المواجهة قبل أن يتلقى ردا بأن عليه نقل المباراة إلى برج العرب بسبب الموافقات الأمنية من أجل حضور 10 آلاف مشجع وهو ما حدث قبل أن يرفض بطل تشاد والاتحاد الإفريقى نقل المواجهة.

وتوسط هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم بالحديث مع أحمد أحمد رئيس الكاف بشأن تلك الأزمة لحلها بعدما أرجع الكاف القرار إلى أن المباراة كان مقررا لها استاد بتروسبورت قبل نقلها إلى برج العرب بعد انتهاء المهلة المحددة لإخطار الكاف والفريق الضيف، وهو ما جعل الكاف يرفض إقامتها ببرج العرب حتى الأن.