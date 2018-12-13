شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة «جيما الإثيوبي» تصل القاهرة فجر غدٍ الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اتصالًا مع السفارة المصرية في إثيوبيا، للاستفسار عن موعد وصول بعثة فريق جيما ابا جيفار، الذي يلتقي الأهلي في السادسة مساء غدٍ، الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة إفريقيا.

وتواصل عدلي مع جورج عازر، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بإثيوبيا، وأفاد بأن فريق جيما ابا جيفار حصل على تأشيرات الدخول لمصر، أمس، وتم إنهاء الإجراءات في أقصى سرعة ممكنة، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الإثيوبي إلى القاهرة فجر غدٍ، الجمعة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في السادسة من مساء نفس اليوم.

وشهدت الساعات الماضية محاولات عديدة من جانب الأهلي للتواصل مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإثيوبي في ظل عدم وصول بعثة الفريق إلى فندق الإقامة في برج العرب حتى الآن، وعدم تواصلها مع الطاقم الإداري بالنادي، والذي كان قد وضع ترتيبات عديدة لاستقبال بعثة الفريق وتسهيل مهمتها، حيث تواصل مع شركة مصر للطيران والخطوط الإثيوبية، وأرسل سيارة وفقًا لموعد الطائرة، تحسبًا لوصول بعثة الفريق الإثيوبي في أي وقت.