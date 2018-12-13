شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد مباريات الجولتين 19 و20 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز ، إضافة إلى مواعيد الجولتين 19 ، 20 من المسابقة ، على النحو التالي:





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