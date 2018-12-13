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ننشر مواعيد مباريات الجولتين 19 و20 بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز ، إضافة إلى مواعيد الجولتين 19 ، 20 من المسابقة ، على النحو التالي:

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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