التفسير المنطقي لعدم احتفال صلاح بأهدافه (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا

لازال سر عدم احتفال نجم ليفربول محمد صلاح، بأهدافه مؤخرا، يفرض نفسه على صفحات الصحف البريطانية والمصرية.

ورغم تألق النجم المصري، مع ليفربول، وتسجيله هاتريك في بورنموث، في الدوري الإنجليزي، وإحراز هدف الفوز والتأهل لدور الـ16بدوري أبطال أوروبا، في نابولي الإيطالي، إلا أن الفرعون لم يحتفل بأهدافه.

وأثار صلاح حيرة جماهير ليفربول، وأبدوا قلقهم بسبب عدم احتفال "موو" بأهدافه في الفترة الأخيرة.

الأمر دفع صحف "إكسبريس" و "ديلي ستار" في بريطانيا، للتساءل عن سر رفض النجم المصري الاحتفال بتسجيل الأهداف، كما أشارت إلى أن جماهير ليفربول ليست سعيدة، لأن نجم الفريق يرفض الاحتفال، فالمشجعين يريدون من صلاح وباقي اللاعبين الاستمتاع باللحظة، والاحتفال بإحراز المزيد من الأهداف.

التفسير المنطقي

وأرجع البعض سبب عدم احتفال الفرعون، إلى الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، وكان منها ما نشرته إحدى الصحف العالمية بأن صلاح لاعب الموسم الواحد، في إشارة لعدم نجاحه في تكرار انجازات الموسم الماضي.

ولكن صلاح رد بقوة وأثبت للجميع أنه مستمر في التألق، لذلك فضل توجيه رسالة لمنتقديه بعدم احتفاله بأهدافه.

ويبدو أن النجم المصري سيعتمد على عدم الاحتفال كطريقة جديدة خاصة به خلال الفترة القادمة، كنوع من التغيير، بجانب السجود الذي يحافظ عليه دائما الفرعون بعد كل هدف له.

واتبع "موو" أكثر من طريقة من قبل للاحتفال بأهدفه مع الريدز، منها إخراج لسانه، وفرد يديه.

وكان صلاح قد تألق وسجل هاتريك، ليقود ليفربول، للفوز على بورنموث برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح أداء خرافيا، طوال اللقاء، وسجل 3 أهداف، ونال عن جدارة واستحقاق لقب رجل المباراة.

ولم يبتسم صلاح أثناء احتفاله بالأهداف، بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين في الدوري.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري لـ10، متصدرا قائمة الهدافين مع أوباميناج بـ10 أهداف لكل منهما.

واصل النجم المصري تألقه مع ليفربول، وقاده للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي الإيطالي، بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميلنر، لينطلق الفرعون داخل المنطقة ويراوغ المدافع الصلب كوليبالي، ثم سدد بقدمه اليمنى من بين أقدام الحارس.

ورفع موو صلاح أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم لـ3 أهداف، بعدما سجل 10 في النسخة الماضية.

وواصل صلاح تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول، وأصبح بهذا الهدف ثاني هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، متساويا مع الأسطورة أيان راش بـ14 هدفا، فيما يحل الأسطورة ستيفن جيرارد في صدارة الهدافين بـ30 هدفا، وهو رقم يبدو ببساطة في متناول صلاح خلال فترة قصيرة مقبلة.

ووصل صلاح بهدفه إلى الرقم 35 في آخر 38 مباراة على ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز"، كما صنع 13 هدفا لزملائه.

كما أحرز الفرعون المصري هدفه التاسع مع ليفربول في دوري الأبطال على أنفيلد في 9 مباريات فقط خاضها على هذا الملعب.

شاهد هدف صلاح في نابولي بدون احتفال