ربيع ياسين لمصراوي: مصر تستطيع استضافة كأس الأمم و"الدليل 86"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى ربيع ياسين، لاعب الأهلي السابق والمدير الفني للمنتخب الوطني للشباب إن مصر قادرة على استضافة فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لاستضافة كأس الأمم المقررة شهر يونيو المقبل، لمزيد من التفاصيل.

وبسؤاله عن:"هل تستطيع مصر استضافة كأس الأمم؟" رد ياسين، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس:"بالطبع نستطيع فالآن بلادنا أفضل وهناك ملاعب وإمكانيات جيدة واستقرار وتقدم".

وضرب ياسين مثلاً بالبطولة التي استضافتها مصر عام 1986:"كان هناك أحداث أمن مركزي وغيرها ولكن حينما خرج رئيس الوزراء وقال مصر ستنظم البطولة إذاً ستُنظم البطولة ببلادنا صدق قوله ونُظمت بنجاح فنحن نستطيع التعامل مع الأزمات وفي الأوقات الصعبة".

وكانت مصر قد شهدت في فبراير 1986 احتجاجًا من أفراد الأمن المركزي على شائعة مد سنوات فترة التجنيد الإجباري من 3 سنوات إلى 5 سنوات وخفض مرتباتهم.

وعن التواجد الجماهيري، رد المدير الفني لمنتخب الشباب بقوله:"في المباريات التي يتواجد بها المنتخب الأمر سيكون مختلف ولن يكون هناك مشاكل في الحضور.. انظر إلى المباريات التي تُشارك بها الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية على أرضنا الملاعب تكون مُمتلئة".