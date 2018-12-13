أيمن يونس لمصراوي: 3 عوامل تؤهلنا لاستضافة كأس الأمم.. وشيء ينقصنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق ومحلل مباريات الدوري لصالح فضائية أون سبورت تحمسه لاستضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لاستضافة كأس الأمم المقررة شهر يونيو المقبل.

وبسؤاله عن: "هل تستطيع مصر استضافة كأس الأمم؟" رد يونس، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس:"نعم لدينا القدرة فلدينا وزير رياضة متحمس لفعل أي شيء إيجابي لصالح مصر وكذلك رئيس اتحاد كرة لديه علاقات بالإضافة إلى إمكانيات مصر وملاعبها فلن نجد مشكلة في التنقل أو أماكن المباريات أو التدريب".

ولكن يبقى الشيء الذي ينقص مصر من وجهة نظر لاعب الزمالك السابق هو "إسعاد الجماهير"؛ حيث يقول: "هل لدينا القدرة على تغيير الفكر وتقديم الخدمات الجيدة للجماهير لكي تدخل الاستاد في يسر وتخرج سعيدة دون أي أزمات.. الآن نرى ما تشهده ملاعب العالم ونرى الفارق".

وأتم يونس حديثه بالإشارة إلى عدم وجود أي مشكلة بالنسبة للتواجد الجماهيري بالمدرجات حال استضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا: "أثق في الجمهور ودرجة المسؤولية التي يتحملها في مثل هذه البطولات التي يتواجد بها المنتخب أما ما يحدث من جماهير الفرق بالدوري من تراشق لا بد أن تتواجد قواعد قوية لوقفه".