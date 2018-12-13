تقرير.. الخطوات المطلوبة من مصر لتنظيم أمم إفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

بدأت منذ ليلة أمس الأربعاء بوادر اهتمام من جانب مصر، من أجل تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 التي سُحب حق تنظيمها من الكاميرون بعد قرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ربط هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم فكرة تقديم مصر لطلب من أجل تنظيم البطولة بموقف المغرب، حيث أكد بشكل واضح أن مصر لن تدخل في منافسة مع المغرب إذا قررت طلب التنظيم.

وبعد قرار المغرب بعدم تقديم طلب لتنظيم البطولة، صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: ""تواصلت بالفعل مع هاني ابوريدة من أجل الحديث معه حول إمكانية تنظيم مصر للبطولة بعد قرار المغرب بشأن عدم التنظيم".

تجاوز الأمر مرحلة المناقشات، وأعدت مصر طلب من أجل التنظيم، في انتظار التعهد الحكومي من أجل الموافقة على استلامه من جانب الاتحاد الإفريقي، وهو أمر يجب أن يحدث قبل منتصف ليل القاهرة 14 ديسمبر.

لكن ما التحديات التي تواجه مصر من أجل تنظيم البطول؟ هذا ما نرصده في هذه السطور:

مبدئيًا، أعلن الاتحاد الإفريقي قبل عدة أيام عن الخطوات المطلوبة من أجل تنظيم البطولة، وكانت وفقًا لما يلي:

- الطلب الخاص استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 تم ارساله إلى كافة الاتحادات المحلية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

- أي اتحاد محلي يرغب في استضافة البطولة عليه أن يرسل الملف الخاص به مع منتصف ليل القاهرة الجمعة 14 ديسمبر.

- بداية من 15 ديسمبر 2018 سيقوم "كاف" بالإعلان عن قائمة مختصرة ويطلب معلومات إضافية من المتقدمين بطلب الاستضافة مع عمل زيارات ميدانية محتملة من أجل تقييم حالة الطلبات المقدمة.

- مع ختام مرحلة التقييم الفني ستقوم اللجنة التنفيذية لـ"كاف" بتحديد البلد المستضيف لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في صيف 2019.

الجانب الآخر بخلاف التسلل الزمني لتقديم الطلب، هو الملاعب المطلوبة والمعايير التي يجب أن تتوفر بها من أجل استضافة البطولة:

قرر الاتحاد الإفريقي أن يكون هناك 6 استادات متوفرة من أجل استضافة المباريات، مع توفر ملعبين في كل مكان من أجل التدريبات.

يجب أن يكون هناك ملعبين بسعة لا تقل عن 15 ألف متفرج، بالإضافة إلى ملعبين بسعة لا تقل عن 20 ألف متفرج، وملعبين بسعة لا تقل عن 40 ألف متفرج.

من حيث المبدأ تمتلك مصر استادات تطابق تلك المعايير، بالإضافة إلى الإمكانيات الخاصة بملاعب التدريب وأماكن الإقامة التي تطابق المعايير الخاصة بالقرب من أماكن التدريب وملاعب البطولة.

على أرض الواقع أقيم الدوري المصري في الموسم الحالي على ملاعب، الدفاع الجوي، المقاولون العرب، السلام، بتروسبورت، الدفاع الجوي، جهاز الرياضة العسكرى واستاد الشرطة في القاهرة، واستاد الأسكندرية، المكس، برج العرب في الأسكندرية، بالإضافة إلى استاد الإسماعيلية وبورسعيد والقناة واستاد السويس الجديد، والجونة في الغردقة.

ومن بين هذه الملاعب توجد كل المتطلبات الخاصة باستضافة البطولة سواء ملاعب أكثر من 40 ألف متفرج، وهي برج العرب، استاد الجيش بالسويس، حيث أن الأول يتسع لـ80 ألف مشجع، والثاني لـ45 ألف، أما باقي الملاعب فتناسب المتطلبات الخاصة باستادات لا تقل عن 20 أو 15 الف مشجع، غير أن العائق الوحيد أن الدوري المصري لم يقام بحضور جماهيري كامل منذ حادث استاد بورسعيد 2012، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في بطولة قارية.