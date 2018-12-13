رسميا.. مصر تطلب تنظيم أمم إفريقيا في خطاب للكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

طلب اتحاد كرة القدم الخميس من الاتحاد الأفريقي (كاف) استفاضة بطولة الأمم الأفريقية المقرر تنظيمها في شهر يونيو المقبل.

وأرسل الاتحاد الوطني خطابا رسميا إلى الكاف يطلب فيه استضافة البطولة القارية، بحسب بيان.

وقال الاتحاد في خطابه إن "مصر على استعداد لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية بكافة شروط الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو."

وسحب الكاف تنظيم البطولة الأم من الكاميرون نظرا لتأخرها في تنفيذ التجهيزات اللازمة لاستضافة البطولة.

وقالت المغرب إنها لن تستضيف البطولة بعد تقرير أشارت إلى أنها الأقرب لتنظيمها.