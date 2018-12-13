رسميًا.. المسابقات تعلن موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراتي بيراميدز المؤجلتين أمام الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه بيراميدز في الرابع من يناير المقبل ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن حيث سيقام اللقاء على ملعب الدفاع الجوي.

لجنة المسابقات حددت أيضًا مواجهة الأهلي وسموحة حيث سيقام اللقاء في الثامن من يناير المقبل ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس عشر.

ويواجه الأهلي على ملعب برج العرب نظيره مصر المقاصة في إطار مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشر حيث سيقام اللقاء في الرابع والعشرين من يناير المقبل.

وفي إطار الجولة الـ20 يلعب الأهلي أمام وادي دجلة على ملعب بتروسبورت في 28 من يناير المقبل.

لجنة المسابقات أيضًا قررت تأجيل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والتي تأتي ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.

في المقابل، حددت لجنة المسابقات موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي حيث سيقام اللقاء في الأول من يناير المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع العاشر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في 24 من الشهر المقبل على ملعب بتروسبرت ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع.

وأعلنت لجنة المسابقات موعد مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة حيث سيقام اللقاء على ملعب بتروسبورت في 29 من يناير المقبل في إطار المرحلة 20 من المسابقة.