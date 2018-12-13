صفقة الأهلي المنتظرة.. (برازيلي- أنجولي) يسجل هدفًا كل 11 مباراة ولن يستطيع المشاركة أفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اقترب الأهلي من التعاقد مع جناح فريق أول أغسطس الأنجولي جيرالدو دا كوستا ليكون ثالث الصفقات الشتوية للفريق الأحمر.

وبحسب مراسل الخليج 365 فإن عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي يستعد للسفر إلى العاصمة الأنجولية لواندا لحسم الصفقة بعد النجاح فى التعاقد مع محمد محمود نجم وادي دجلة ومحمود وحيد ظهير المقاصة.

هيرمينجيلدو بارتولومو دا كوستا المشهور بـ"جيرالدو" يبلغ من العمر 27 عاماً وكان أحد نجوم فريق أول أغسطس الأنجولي الذى وصل لنصف نهائى النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يحمل جيرالدو الجنسيتين البرازيلية والأنجولية التى عاد إليها فى 2016 بعد مشواره الكبير مع كرة القدم للفتي المولود فى مدينة لواندا.

بدأ جيرالدو مشواره مع كرة القدم مع فريق "ريو كلارو" أحد أندية الهواة التى تشارك ببطولة ولاية سان باولو ثم انتقل للفريق الثاني لنادي "قرطبة" البرازيلي الذى لعب فى دوري الدرجة الثالثة وأعير منه إلى نادي بارانا الذى يلعب فى نفس الدرجة ليذهب بعد إلى نادي ريد بول فى الدرجة الثانية فى صفقة انتقال حر ولم يستمر معه سوي 6 أشهر ثم انتقل إلى نادي أتلتيكو جويانيينسي فى صفقة انتقال حر ولم يستمر معه سوى 6 أشهر ليستغنى عنه مجانا فى نوفمبر 2015.

فى يناير 2016 عاد جيرالدو إلى أنجولاً وانضم لنادي أول أغسطس بعد 7 سنوات فى البرازيل حصل فيها على الجنسية البرازيلية ويبدأ مشواره لأول مرة فى بلده الأم.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى الإحصائيات فإن جيرالدو سجل طوال مشواره الكروى الذى يمتد إلى 111 مباراة 10 أهداف بمعدل هدف كل 11 مباراة فيما صنع 4 أهداف فى كل ما شارك به من مباريات.

وفى حالة تعاقد الأهلي مع جيرالدو فإنه لن يستطيع المشاركة مع الأحمر ببطولات أفريقيا وذلك لمشاركته مع ناديه أول أغسطس فى النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال حيث ودع الفريق الأنجولي البطولة على يد أوثو دويو الكونجولي.

جيرالدو لعب مع المنتخب الأنجولي الأول 14 مباراة ولم يسجل مكتفيا بصناعة هدف واحد، حيث غاب اللاعب عن المشاركة بتصفيات كأس الأمم 2012 وشارك فى 3 مباريات بكأس الأمم 2013 وزامل نجم الأهلي السابق جيلبرتو ، وشارك فى أخر 3 مباريات مع منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بديلاً.