اتحاد الكرة يحدد ملاعب بطولة كاس الامم الافريقية 2019

ستاد القاهرة

كتب - كريم عبدالمحسن

قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اقامة مباريات بطولة كاس الامم الافريقية 2019، في 4 مدن، وهي:القاهرة، الاسماعيلية، الاسكندرية، السويس.

وتقرر اقامة المباريات على 8 ملاعب وهي:

القاهرة، السلام، الدفاع الحوي، الكلية الحربية، برج العرب، اسكندرية، اسماعيلية، الجيش بالسويس

وحدد اتحاد الكرة، ملاعب بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب لاستضافة التدريبات الخاصة بالمنتخبات المشاركة.

وكان إتحاد الكرة تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقرر اقامتها في شهر يونيو المقبل والتي كان مقررا اقامتها في الكاميرون، قبل أن يقوم الكاف بسحب تنظيمها من الكاميرون لعدم جاهزيتها.