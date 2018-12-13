بالصور.. مصر تحصد لقب سباق النيل الدولي الأول للكانوى والكياك

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

حصد منتخب مصر الوطني للكانوى والكياك، على لقب سباق النيل الدولي والذي ينظمه الاتحاد المصري للعبة برئاسة محمد السكري، بنادي التجديف بمحافظة الاقصر خلال الفترة من ١٢ - ١٣ ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الاقصر المستشار مصطفى الهم.

واحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 26 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدليات ذهبية و11 فضية وبرونزيتين .

وجائت نتائج منتخب مصر خلال اليوم الثاني للبطولة كالتالي :

حيث حقق منتخب مصر فضية سباق ٢٠٠ متر رباعي كياك ناشئين والذي يضم اللاعبين علاء الدين أبو سمرة، وأحمد خالد إسماعيل و محمود عوض وأحمد السيد البدويهي.

وحقق احمد البدويهي فضيه الفردي كياك، في حين حصلت اللاعبتان منة الله حسن وسما فاروق على ذهبية

سباق الزوجي كياك سيدات.

وحصل عبدالله يسري على المركز الرابع بسباق الفردي كانوى ناشئين، وحصد فريق رباعي الكياك سيدات والمكون من فرح محسن وحبيبة محسن وايه عمرو وروان مجدي ذهبية منافسات ٢٠٠ متر، وحققت مروة فاروق ذهبية سباق فردي الكانوى. وحقق كل من منة الله حسن وسما فاروق وحبيبة محسن وفرح محسن ذهبية الرباعي متقدم كياك،وحقق الثنائي ايه عمرو و روان مجدي ذهبية منافسات زوجي ٢٠٠ متر كياك ناشئات.

وحصدت روان مجدي فضيه الفردي كياك ناشئات، وحقق الرباعي على حسن ومؤمن مهران و عمر حسن وعمرو أبوزيد فضية سباق رباعي الكياك رجال، كما حصد على حسن

و مؤمن مهران فضية منافسات الزوجي كياك رجال، وحصد الثنائي سيف سامح وحسن امجد فضية منافسات الزوجي كانوى رجال.

وحققت صفا فاروق رابع سباق ٢٠٠ متر فردي كانوى، كما حقق احمد البدويهي فضية سباق فردي كياك ناشئين، وحقق الثنائي محمود عوض و خالد ابو الجود ذهبية سباق زوجي كياك ناشئين، وحصدت اللاعبة منة الله حسن برونزية منافسات فردي كياك متقدم سيدات وحصد الزوجي صفا فاروق و مروه فاروق ذهبية زوجي مانويل سيدات ٢٠٠ م.

وحضر مراسم التتويج وقام بتسليم الميداليات للفائزين، توماس كوازاك النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الالماني، ومحمد السكري رئيس الاتحاد المصري، وأيمن شويته نائب رئيس الاتحاد المصري ، والدكتور صالح عبد المعطي رئيس نادي تجديف الاقصر و سلامه منزلي رئيس نادي تجديف اسوان و رؤساء الوفود المشاركة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، وبطلة العالم السابقة في الخماسي الحديث أمنية فخري والدكتور خالد سمير نائب رئيس نادي يخت الجيزة.