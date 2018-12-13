ناشئو المنيا يفوزون على ناصر ملوي بهدفين

صورة لفريق المنيا

المنيا : أشرف كمال

حقق فريق كرة القدم مواليد 99 بنادي المنيا، اليوم الخميس، فوزا هاما على فريق ناصر ملوي، ضمن خامس مباريات هذا الموسم بدوري المنطقة.

وقدم لاعبو المنيا خلال المباراة، و التي أقيمت بملعب المنيا الجديدة، أداء متميزا، ونجحوا

في حصد ٣ نقاط ، بعد أن سجل اللاعبان محمد عبد الرحيم ، وأحمد يحيي، هدفين، بينما سجل الفريق المنافس هدفا وحيدا، وبذلك الفوز يرتفع رصيد المنياللنقطة الحادية عشرة في صدارة المجموعة.

ويقود فريق المنيا مواليد ٩٩ هذا الموسم: محمد عبدالمجيد ، بيبو مديرًا فنيًا، ومحمد رؤوف ، ومحمد خيري ، مدربين، و حسن السيد ، مدرب حراس مرمى، وسامر سيد ،مدير مالي وإداري، بينما يتولى ياسر عبدالوهاب ، مهمة إدارة قطاع الناشئين.