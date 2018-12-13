الاتحاد المصري للسباحة يعلن إقامة دورة للمدربين

كتب- محمد حسين:

أعلن الاتحاد المصرى للسباحة بالتعاون مع الاتحاد الدولى عن اقامة الدورة الدولية لمدربين السباحة (مستوى متقدم) بدون مقابل مادي لعدد ٢٥٠ مدربا في سابق هيو الاولي في تاريخ السباحه

المصريه.

وسوف يتم اختيار المدربين من خلال الاتحاد المصري للسباحه،وذلك خلال الفترة من 22 الى 26 ديسمبر 2018.

ويقوم بالتدريس فى هذه الدوره

المحاضر الأمريكى كريس مارتن، الذي عمل كمدير فني و مدير السباحة للمؤسسات الوطنية للسباحة في الصين واسكتلندا وبريطانيا العظمى، وقبل تدريبه الدولي كان هو المدير الفني في جامعة فلوريدا و كان عضوًا في الفريق الأوليمبي الأمريكي في 1992.