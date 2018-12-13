الأهلي يسعى لضم لاعب وسط الاتحاد السكندري

أحمد مجدي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

دخل أحمد مجدي، لاعب وسط الاتحاد السكندري ، دائرة اهتمامات النادي الأهلي من جديد في شهر يناير المقبل.

ويسعى الأهلي لضم لاعب وسط مميز في المرحلة القادمة في ظل النقص العددي في هذا المركز.

وأبدى محمد يوسف المدير الفني للأهلي رغبته في ضم أحمد مجدي لاعب ارتكاز الاتحاد الذي دربه من قبل في صفوف بتروجيت والشرطة العراقي.