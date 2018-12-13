رسميًا.. مصر تتقدم بطلب لتنظيم بطولة الأمم الافريقية 2019

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أعلن إتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي عن تقدمه بطلب لإستضافة بطولة أمم افريقيا 2019، والتي لم تنظمها مصر منذ نسخة 2006، والتي توج بلقبها منتخب مصر.
وتقدم الإتحاد رسميا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقرر اقامتها في شهر يونيو المقبل والتي كان مقررا اقامتها في الكاميرون، قبل أن يقوم الكاف بسحب
يذكر ان الكاف سيسنكر في تلقي طلبات تنظيم البطولة حتى مساء غد الجمعة، وكانت المغرب رفضت التقدم بطلب لإستضافة البطولة كما تراجعت الكونغو برازافيل عن التنظيم.
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