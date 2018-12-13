اتحاد الكرة يخاطب الكاف لطلب تنظيم أمم أفريقيا

كتب - كريم عبدالمحسن

أرسل مسئولو اتحاد الكرة، خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " لطلب تنظيم أمم أفريقيا 2019 ، بعد أن تم سحب تنظيمها من الكاميرون.

ويحسم هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة،

مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي، هذا الملف خلال ساعات، حيث يتواجد الثنائي في شرم الشيخ لحضور نهائي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية.

جاء قرار اتحاد الكرة بتقديم طلب رسمي لاستضافة أمم أفريقيا بعدما قررت المغرب عدم تقديم طلب باستضافة البطولة، والتي ستقام خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

يذكر أن آخر بطولة أقيمت في مصر ترجع لعام 2006 وفاز بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح.