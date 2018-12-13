مواجهات قوية لفريق الأهلي في يناير.. ومباراة مرتقبة أمام بيراميدز

مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوريكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
يخوض فريق الأهلي عدة مواجهات قوية في شهر يناير المقبل بعد إعلان اتحاد الكرة عن مواعيد المباريات المؤجلة والجولتين التاسعة عشرة والعشرين للدوري.
ويبدأ الأهلي شهر يناير بمواجهة بيراميدز المؤجلة منالجولة الثامنة للدوري يوم 4 يناير على ملعب الدفاع الجوي ثم يخرج لمواجهة سموحة يوم 8 من نفس الشهر على ملعب برج
ويلعب الأهلي مع مصر المقاصة على ملعب برج العرب يوم 24 يناير في مواجهة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة ثم يلعب مع وادي دجلة في الجولة العشرين على ملعب بتروسبورت يوم 28 يناير.
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