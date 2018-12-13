لاعبي الاهلي - ارشيفية كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال حرصت إدارة المباريات بالنادي الأهلي على تخصيص منفذ باستاد الاسكندرية لبيع تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره فريق جيما الإثيوبي التي تقام غدا الجمعة في ذهاب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا. تقام غدا الجمعة في ذهاب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وجاء تخصيص منفذ باستاد الاسكندرية؛ تيسيرا على جماهير الأهلي الراغبة في حضور المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وشهدت الساعات الماضية طرح تذاكر المباراة عبر نظام الحجز الإلكتروني مع تخصيص منفذ لأعضاء النادي بمقر الجزيرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ باستاد الأسكندرية لبيع تذاكر مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .