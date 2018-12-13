توتنهام يسعى للتعاقد مع البرتغالي أندريه جوميز

اندريه جوميز لاعب ايفرتون

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أندريه جوميز لاعب برشلونة والمعار حاليًا لنادي إيفرتون.

وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية "توتنهام يسعى للتعاقد مع

جوميز خاصة مع تألقه اللافت منذ انتقاله إلى إيفرتون بداية الموسم الجاري"

وأشارت إلى أن توتنهام يسعى للحصول على

توقيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكن جوميز يريد الانتظار لنهاية الموسم، بحثاً عن الانضمام لفريق يخوض المنافسات الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن نادي توتنهام تابع جوميز بشكل مقرب، خلال مباراة إيفرتون وليفربول في ديربي الميرسيسايد.