رياضة | تشكيل مصر المقاصة أمام طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مصر المقاصة أمام طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش ، التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الخميس ، بإستاد جهاز الرياضي العسكري ، ضمن مواجهات الجولة ال 17 للدوري .
وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي عماد صبحي - طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد في خط الدفاع محمد تونى – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان خط الوسط جون أنطوى في الهجوم .
ويتواجد على دكة البدلاء محمود حمدي في حراسة المرمي – عاصم سعيد – هاني سعيد – مصطفى شبيطة– صلاح عاشور – عمر بسام – محمد دسوقي.
ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 26 نقطه في المركز الثالث بجدول الدوري .
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