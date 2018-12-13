رياضة | تشكيل مصر المقاصة أمام طلائع الجيش

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أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش ، التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الخميس ، بإستاد جهاز الرياضي العسكري ، ضمن مواجهات الجولة ال 17 للدوري .

وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي عماد صبحي - طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد في خط الدفاع محمد تونى – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان خط الوسط جون أنطوى في الهجوم .

ويتواجد على دكة البدلاء محمود حمدي في حراسة المرمي – عاصم سعيد – هاني سعيد – مصطفى شبيطة– صلاح عاشور – عمر بسام – محمد دسوقي.

ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 26 نقطه في المركز الثالث بجدول الدوري .