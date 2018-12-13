رياضة | أول رد من الزمالك على أزمة ملعب مباراة القطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الزمالك على أزمة ملعب مباراة القطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك على أزمة ملعب مباراة القطن التشادي في الكونفدرالية.
وقال أمير مرتضى في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: لسنا طرفا في أزمة ملعب مباراة الزمالك والقطن التشادي".
أضاف أمير مرتضى :"الأمر متعلق بالتنسيق بين الجبلاية والأمن والكاف".
تابع أمير مرتضى :"لم نعترض من البداية علي خوض اللقاء في بتروسبورت وكانت رغبتنا الأولى لكن تم نقلها لبرج العرب".
"كاف" يصدم الزمالك قبل موقعة القطن
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدم إقامة مباراة الزمالك والقطن التشادي في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية، على ملعب برج العرب.
جاء قرار كاف بسبب أن المباراة كان من المقرر إقامتها في استاد بتروسبورت، قبل نقلها إلى برج العرب بعد انتهاء المهلة المحددة لإخطار الكاف والفريق الضيف، وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي يرفض إقامتها ببرج العرب حتى الأن.
من جانبه يرغب فريق القطن التشادى في خوض اللقاء في الاسكندرية ويتمسك بإقامته في القاهرة.
مران الزمالك.. جروس يضع برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبي الفريق
مران الزمالك.. جروس يضع برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبي الفريق
وضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي.
ويؤدي لاعبو الزمالك كمجموعه واحده تدريبات بدنيه وتأهيلية عبارة عن تخطى حواجز بارتفاعات منخفضة.. بالإضافة الي بعض الأمور التأهيلية الاخري، تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال ،وذلك باشراف من المدير الفني للفريق.
وعقد جروس جلسه سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي.
وجاءت جلسة جروس واللاعبين فنية بحتة، تم خلالها توجيه بعض الامور الفنيه للاعبين، وكذلك بعض المهام الخاصه والامور التكتيكية تمهيداً لتنفيذها خلال المران اليوم لتطبيقها خلال اللقاء القادم امام بطل تشاد بالبطولة الإفريقية.
ويستعد الزمالك لخوض أولى مواجهاته في كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام القطن التشادي مساء السبت المقبل بذهاب دور الـ 32 للبطولة.
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