رياضة | وديا.. طنطا يفوز علي إف سي مصر بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وديا.. طنطا يفوز علي إف سي مصر بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل المباراة الودية الثانية لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين، والتى أقيمت مع فريق أف سي مصر، على ملعب النادى، بفوز طنطا بهدف دون رد.

مثل طنطا بالشوط الاول إسلام طارق في حراسة المرمى، ومحمد الشاذلي، ومحمود مسعود، ومحمد العشري، واسلام بدر، ومحمد اسعد، ونادر فؤاد، وعبد الرحمن الدح، وعلاء بدرى، وأحمد قطاوى، ومحمد جودة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، وأجرى أيمن المزين المدير الفنى لطنطا تغييرات بنزول كل من محمود نجاح، وحسام غالى، وساهر زيادة، ومصطفى أمين، وعلاء كمال، وچوزيف بيسة، وخالد أبو زيادة، ومحمد مودى مع الإبقاء على كل من إسلام طارق، ومحمد العشرى ومحمود مسعود.

وفى الدقيقة 30 تبديل أخر بخروج محمود مسعود ونزول محمد حسام، وفى الدقيقة 35 من الشوط الثانى نجح ناشئد طنطا خالد أبو زيادة فى إحراف هدف المباراة الوحيد لينتهى اللقاء بفوز طنطا بهدف نظيف

أدار المباراة محمود ناجى، وعاى الوكيل، ومحمد القراقصى.

جاءت المباراة فى مجملها جيدة المستوى للفريق الطنطاوي، وظهر فيها الجانب الفنى من المزين، والتمريرات الجيدة على ملعب المباراة والتحكم فى سير المباراة وفتح الأجناب ووضح زيادة الانسجام بين اللاعبين، وذلك استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة في الجولة الختامية للدور الأول بدوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.